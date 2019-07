Bilist angrebet af børn med romerlys

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser fem-seks drenge i alderen 14-17 år, der er mistænkt for at have angrebet en bilist natten til søndag.

Det skriver de på Twitter.

Episoden fandt sted klokken 04.06 på Camma Larsen-Ledets Vej i Aabenraa nær Høje Kolstrup Skole, da en hvid fodbold blev kastet fra en bro. Her ramte den en bilist, der fik smadret sin rude. Men det stoppede ikke her.

Efterfølgende kastede drengene romerlys efter bilen, inden de flygtede fra stedet. Politiet fandt også bomberør på stedet, og de beder nu offentligheden om hjælp.

Fem-seks drenge mellem 14-17 år i mørkt tøj bliver nu efterlyst, og politiet beder dig ringe 114, hvis du ved noget.

En hvid fodbold blev klokken 04.06 kastet ned fra en bro over Camma Larsen-Ledets Vej i Aabenraa ved Høje Kolstrup Skole. Bolden ramte forruden på en bil. Ruden revnede. Efterfølgende blev der skudt med romerlys mod bilen. Bold og bomberør fundet på stedet #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 8. juli 2019