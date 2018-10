Bilist forsvundet efter ulykke på motorvej: Politi leder med hunde

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Nordjyllands Politi undersøger tirsdag aften en noget ejendommelig ulykke på Frederikshavn-motorvejen E45 ved Vodskov.

Her kørte en bilist galt i en håndværker-varevogn klokken 19.55 i det, som politiet betegner som en soloulykke.

Ulykken var ganske voldsom, og bilen, som bilisten kørte i, kurede af vejen, røg hen over en grøft og endte faktisk på en grusvej, der går parallelt med motorvejen.

Det er ikke så meget den kendsgerning, der gør ulykken ejendommelig.

Ulykken har været ganske voldsom, viser skader på den forulykkede Mercedes. Foto: René Schütze

Det er mere, at bilisten siden valgte at spæne væk fra køretøjet alt, hvad remme og tøj kunne holde til.

Og siden har bilisten været pist forsvundet.

- Vi leder nu efter ham med hundepatruljer ud fra den betragtning, at han er kommet til skade og har behov for hjælp. Der er også den mulighed, at vedkommende kan have været påvirket, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Mogens Hougesen til Ekstra Bladet.

Det betyder, at flere hundepatruljer ud på aftenen undersøger markerne omkring motorvejen.

Politiet arbejder ud fra den teori, at der kun har været en person til stede i den forulykkede bil.

Et vidne har over for politiet forklaret, at han blev overhalet af varevognen, der kørte meget hurtigt. Efter overhalingen lod det til, at bilisten i håndværkerbilen mistede herredømmet.

- Det er formentlig for høj fart, som er årsag til uheldet. Det er også muligt, at vejen har været lidt fugtig, siger vagtchefen til Ekstra Bladet.

Der har ikke været spærret på motorvejen.