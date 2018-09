Bilist fulgte efter mystisk motorcyklist: Vendte sig om og skød fire gange med pistol

En 29-årig mand fulgte efter et motorkøretøj, der virkede mistænkelig. Pludselig vendte føreren af motorkøretøjet sig om og skød

Mindst fire skud blev affyret fra et sort motocross-lignende køretøj. Det skete i en rundkørsel i Kalundborg lørdag aften. Politiet fik meldingen klokken 19.50.

Skuddene var rettet mod en 29-årig mand fra lokalområdet, der kørte i en sølvfarvet personbil. Skuddene ramte dog hverken den 29-årige eller bilen.

Gerningsmanden er stadig på fri fod.

Det bekræfter René Pedersen, der er vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at personen, der affyrede skud, er en mand af spinkel bygning. Han var Iført sort tøj og sort styrthjelm og havde medbragt en pistol.

Han kom kørende på en sort motocross eller cafe racer motorcykel. Formentlig er det en 250 kubik. Der var ingen lygter eller nummerplade på, og der var nogle synlige ledninger på fronten af køretøjet.

Skød bagud mod mand

- Det er en mand fra området, der kører efter ham på det motocross-lignende køretøj. Den lokale ser ham og kører efter, fordi han synes, det virker mistænkeligt, at den kører rundt der, siger vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Den 29-årige mand fra lokalområdet kører efter ham i sin bil i noget tid. Det må manden af spinkel bygning have opdaget.

- Lige pludselig vender han sig om og begynder at skyde efter den lokale, mens han bliver ved med at køre fremad, siger vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Ifølge den 29-årige blev der affyret mellem fem og seks skud. Da politiet undersøgte området med politihunde, fandt de fire tomme hylstre.

Pistolen er ikke fundet.

Politiet ved endnu ikke, hvad motivet bag skyderiet er. Derfor er de meget interesserede i tips fra de lokale.

- Det er ikke noget, der sker hver dag. Heldigvis. Og derfor er vi meget interesserede i at finde ud af, hvem der har kørt rundt og gjort det her. Vi kan ikke have en mand som ham kørende rundt med en pistol. Og slet ikke, når han skyder, som han gør. Det skal vi stoppe, siger René Pedersen.

Han opfordrer til, at man endelig skal kontakte politiet, hvis man ser et stort motocross-lignende køretøj uden nummerplader.

Manden fra lokalområdet skulle have det 'fint nok' efter episoden, og ifølge René Pedersen er 'han ikke så nem at ryste'.

Midt- og Vestsjællands Politi kender ikke til noget motiv.