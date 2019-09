Bilist går amok: Sender vagt livløs i jorden

En toldvagt kom alvorligt til skade, da han blev ramt i hovedet med en stor blikspand i det nordlige Indien. Her blev en pendler så rasende, at han endte med at kaste spanden i hovedet på vagten.

Det chokerende øjeblik blev fanget på et overvågningskamera fredag 14. september nær Bahadurgarh-området.

Se det vanvittige optrin over artiklen.

I videoen kan man se, at pendleren først slår vagten, efter at de er begyndt at diskutere.

Kort efter samler han den store spand op og kaster den direkte i hovedet på vagten, der dratter livløs omkuld.

Vagten har ifølge nyhedsbureauet AP lidt kritisk skade.