Bilist i voldsom soloulykke: Indlagt med svære kvæstelser

En 45-årig mand fra Rødovre er natten til mandag blev indlagt efter et voldsomt solouheld på Vestmotorvejen kort efter Vemmedrup nær Køge.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Lars Galasz til Ekstra Bladet.

- Han kommer kørende alene i bilen og mister af ukendte årsager kontrollen, hvorefter han begynder at køre fra side til side og ramme ind i autoværnene, fortæller Lars Galasz.

Bilisten blev bragt til Rigshospitalet med svære kvæstelser.

- Her til morgen er seneste melding, at hans tilstand er stabil, men at han er blevet overført til intensiv. Han har alvorlige skader i hoved og krop, siger vagtchefen og tilføjer, at de pårørende er underrettet.

Lukkede motorvejen

Midt- og Vestsjællands Politi oplyste på Twitter kort efter klokken et, at motorvejen var lukket mellem afkørsel 32 og 33, da manden var fastklemt, og der derfor var gang i en større redningsindsats på stedet.

Motorvejen var lukket i cirka en time.

- Vi åbnede op omkring kvart over to, fortæller Lars Galasz.

- Trafikken blev afviklet, mens motorvejen var lukket, og kører også fint derude nu.