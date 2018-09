Bilist kører over for rødt: To fodgængere ramt

Ved du noget, så tip os enten på sms/mms: 1224 eller på mail: 1224@eb.dk

To fodgængere blev ramt, da en bil tirsdag aften kørte over for rødt, ramte en taxa og blev skubbet op på fortovet på Gothersgade ved Kongens Nytorv i København.

Begge fodgængere er sluppet heldigt fra påkørslen, oplyser den centrale vagtleder Henrik Stormer ved Københavns Politi.

- Den ene er lettere tilskadekommen, og den anden pådrog sig knubs. Det er banalt færdselsuheld, som desværre går ud over et par fodgængere, siger han til Ekstra Bladet.

Foto: Kenneth Meyer

Han fortæller, at bilisten, der kørte en sort BMW, efterfølgende er flygtet fra stedet til fods.

- Ham har vi endnu ikke fundet, men vi har en ide om, hvor vi skal lede, siger vagtchefen til Ekstra Bladet.

Den involverede taxachauffør slap uskadt fra episoden.

Efter ulykken har politiet været massivt til stede ved Kongens Nytorv. Flere patruljevogne var på gaden, og afspærringer blev sat op.

Politiet modtog anmeldelsen umiddelbart før klokken 22.

Foto: Kenneth Meyer