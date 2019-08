Bilist kørte cyklist ihjel: Var frakendt førerretten

Efter en dødsulykke torsdag aften på Sydals er en rumænsk mand fredag blevet varetægtsfængslet.

Manden, der er 35 år, sigtes for at have påkørt en kvindelig cyklist, som mistede livet. Han er i forvejen frakendt førerretten.

En dommer ved Retten i Sønderborg har varetægtsfængslet manden i fire uger.

Han erkender at have ført bilen uden at have haft kørekort, men han nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab.

Ulykken skete på Nedervej torsdag aften omkring klokken 20.20. Ifølge de foreløbige undersøgelser blev kvinden på cykel påkørt bagfra af bilen, oplyser politiet.

I forbindelse med sagen er der altså tre sigtelser - uagtsomt manddrab, spritkørsel og kørsel i frakendelsestiden.

Den anholdte er rumænsk statsborger uden fast bopæl i landet, oplyser politiet fredag.

I første omgang kunne politiet ikke identificere den dræbte, fordi hun ikke havde identitetspapirer på sig. Det lykkedes dog senere. Der er tale om en lokal 47-årig kvinde.