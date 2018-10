Bilist nøs tre gange - endte med at dræbe ægtepar

En 62-årig tysker blev tirsdag frifundet for uagtsomt manddrab, efter han i juni sidste år påkørte og dræbte et ægtepar

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): En 62-årig tysk mand nøs tre gange og mistede bevidstheden under et allergisk anfald, da han 17. juni sidste år trak sin bil over i den forkerte vognbane på Køgevej, hvor han påkørte og dræbte et ægtepar, der befandt sig i en modkørende bil.

Sådan lød forklaringen fra manden, der tirsdag var tiltalt for uagtsomt manddrab i retten i Roskilde, hvor flere af det afdøde ægtepars pårørende var mødt op.

Han nægtede sig skyldig, og retten endte også med at frikende ham. Frifindelsen blev begrundet med, at manden mistede bevidstheden og dermed ikke handlede uagtsomt, da han påkørte den modkørende bil.

Frontalt sammenstød sender flere på hospitalet

Var på ferie

I retten forklarede den 62-årige, der på daværende tidspunkt var politibetjent i sit hjemland, at han netop havde taget færgen fra Puttgarden i Tyskland til Danmark, hvor han skulle holde ferie sammen med sin familie. Han kørte i sin BMW på Køgevej sammen med sin kone og gudsøn, da han pludselig fik et allergisk anfald.

- Mine øjne begyndte at løbe i vand, jeg nøs kraftigt tre gange, og det sortnede for mine øjne. Efter mine nys mistede jeg bevidstheden, men vågnede igen, da airbags'ene blev udløst, og jeg så, at bilen var fuldstændig smadret. Jeg så efter min kone, der sad ved siden af mig, og på bagsædet sad vores gudbarn. Selv var jeg klemt inde under pedalerne, sagde den 62-årige i retten.



Under retssagen kom det frem, at sigtbarheden på den skæbnesvangre sommerdag i juni var god, og at manden kom kørende med den tilladte hastighed, da ulykken skete. Den forklaring blev enstemmigt bekræftet af tre vidner, der var blevet indkaldt i sagen og som alle overværede den tragiske ulykke.

En af vidnerne forklarede, at han kørte foran det afdøde ægtepars bil, da han pludselig bemærkede, at en BMW begyndte at trække over i den forkerte vognbane. Da BMW’en kom nærmere i den forkerte retning, trak han ind på cykelstien for at undvige, hvorfra han i sit bakspejl kunne se BMW’en køre frontalt ind i bilen bag ham.

Den tyske fører af en sort BMW fik sine fødder klemt fast under ulykken, og han måtte efterfølgende til behandling på Rigshospitalet for sine skader. Foto: Kenneth Meyer

’Jeg har mareridt hele tiden’

I den påkørte bil sad også det afdøde ægtepars søn, der var til stede i retten for at afgive vidneforklaring om ulykken, hvor han på et splitsekund mistede begge sine forældre. Sønnen brækkede blandt andet næse og ribben, men slap for alvorlige skader.

- Vi kom kørende mod Solrød, og min far kørte, imens jeg havde fået tjansen om at vælge musik. Jeg havde hovedet i telefonen, da min far skreg ’fuck’, og så ramte den modkørende bil, sagde han.



Det kom frem, at den 62-årige mand har arbejdet ved det tyske forbundspoliti i 41 år, hvor han både har kørt patrulje og været skydelærer. Han har desuden gennemført forskellige former for kørselstræning.

Manden fremstod tydeligt mærket af episoden under retssagen, og han benyttede flere gange muligheden for at udtrykke sin medfølelse for de pårørende. Han forklarede desuden, at ulykken har været en hård psykisk belastning.

- Jeg har mareridt hele tiden, hvor jeg drømmer om sammenstødet. Jeg går i behandling hos en psykolog, jeg har mavesmerter og kan ikke sove. Det er selvfølgelig enormt belastende, sagde han.

Frontalt sammenstød sender flere på hospitalet