Tirsdag eftermiddag er en personbil blevet ramt af en bus på Skærbækvej i Silkeborg.

Det bekræfter Midt- og Vestjyllands Politi over for Ekstra Bladet.

- Vi er lige landet derude, så jeg kan ikke sige noget endnu, lyder det fra politiets vagtchef.

Bussen skulle angiveligt være kørt op bag i personbilen.

Politiet oplyser på Twitter, at der ikke skulle være tale om et alvorligt uheld, og det er muligt at passere uheldsstedet med lav hastighed.