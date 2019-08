Bilist smadrede ind i dagligstue

En ung mand endte sin køretur i et ægtepars dagligstue, da han mistede herredømmet over sin bil. Ingen kom heldigvis til skade

Pludselig bragede en bil i Dorthe Krog-Nielsens stue i Ugerløse tæt ved Kalundborg.

- Jeg hørte et kæmpe drøn. Jeg troede, det var et stort kanonslag, så jeg sov videre, og så kom min mand ind efter noget tid og sagde, der stod en bil inde i stuen, og der var glasskår overalt, fortæller hun til TV2 Øst.

Bilen havde således suset igennem en hæk, over plænen, mejet et træ ned, gennem et drivhus og et plankeværk for at ende i ægteparrets stue til sidst.

Ingen kom til skade

Heldigvis skete der kun materiel skade. Både beboer og chauffør slap uskadt for hændelsen.

- Da vi kommer frem, får vi fat i de to personer, som bliver anholdt. Vi er ved at undersøge, om de var påvirket, siger Henriette Heinemann, der er vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi til TV2 Øst og fortsætter:

- Så føreren bliver sigtet for spirituskørsel, om der så er noget i det, finder vi ud af efterfølgende.