Bilist spyttet i ansigtet

En 31-årig mand fra Ishøj blev tirsdag spyttet i ansigtet, efter at han var havnet i et skænderi med en anden bilist på Lyngvej i Køge.

Det fremgår af døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Skænderiet opstod efter en opbremsning på motorvejen hvor den anden bilist var blevet ophidset over den 31-åriges kørsel. De to fulgtes ad frakørslen og videre til krydset Lyngvej/Tranholmsvej, hvor den 31-årige standsede for rødt lys.

Siden kørte den anden bilist op på siden af den 31-åriges bil, og begge parter rullede vinduerne ned. Efter en mindre diskussion blev den 31-årige spyttet i ansigtet, hvorefter den anden bilist kørte fra stedet.

Politiet betragter sagen som en voldssag og vil gerne høre fra vidner, som har set de to mænd diskutere cirka klokken 10.10. Den 31-årige har over for politiet nævnt, at den anden bilist er mellem 50 og 55 år.

Politiet kan kontaktes på tlf.: 114.