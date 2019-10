Bilist taget med 200 km/t i nødsporet: Fuldstændig tåbeligt

Færdselsbetjente er rystede over dem hasarderede kørsel

De danske færdselsbetjente kommer ud for lidt af hvert i Kanal 5-programmet 'Fanget på politiets kamera', og tirsdagens afsnit er ingen undtagelse.

Og når mørket falder på, kommer der ifølge politiassistent Steen Erik Hansen 'et lidt andet klientel på vejene', som han udtrykker det.

- Det er nogen, der gerne vil køre lidt hurtigt. Der er også lidt mere plads på motorvejene til at komme til at køre for hurtigt.

Et eksempel herpå fik politiet at se en mørk aften på E45 mellem Aarhus og Randers.

- At køre ind i et nødspor med 200 kilometer i timen og overhale højre om og ud igen er en fuldstændig tåbelig måde at køre på, udbryder Steen Erik Hansens kollega, da han bliver forholdt optagelsen, som du også kan se i klippet ovenfor.

- Med fuldstændig vanvidskørsel passerer han personbiler og en lastbil (...). Jeg kan ganske udmærket godt forstå min kollegas overraskende udbrud, lyder det fra politiassistenten.

