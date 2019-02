Bilister blæste på vejarbejde: Knaldet på stribe

50 bilister blev fotograferet på to timer

En lang række bilister blev knaldet på stribe, da de mandag eftermiddag kørte for stærkt ved et vejarbejde i det sydlige Odense.

Ifølge fyens.dk blev 50 bilister fotograferet af politiets fotovogn, da de kørte mere end de tilladte 40 km/t på stedet.

Fotovognen holdt i området omkring Svendborgvej, Hestehaven og Hjallesegade, hvor der i øjeblikket er gang i et større vejarbejde.

Fyens.dk oplyser, at fotovognen holdt på stedet i to timer.

Dobbelt bødestraf

Da fartoverskridelserne er sket i forbindelse med et vejarbejde, er der tale om en dobbelt bødestraf.

Nogle af bilisterne risikerer også at få en betinget frakendelse af kørekortet.

I et område, hvor man kun må køre 40 km/t, ryger kortet betinget, hvis man kører mere end 57 km/t.

Fyens.dk oplyser, at det var et tip fra en borger, som fik politiet til at måle hastigheden på stedet.