Bilists forklaring: Blev fanget i ildkamp mellem to biler på motorvej

En bil blev kort før midnat ramt af tre skud midt på motorvejen ved Roskilde.

Baggrunden for skyderiet er fortsat uvis, men politiet arbejder ud fra den formodning, at bilisten, hvis bil blev ramt, var et tilfældigt offer.

Den mandlige fører kom dog ikke selv noget til ved skyderiet.

- Vi har afhørt bilisten, og han har forklaret, at han er kommet i krydsild i forbindelse med skudafgivelse mellem to andre biler, fortæller Martin Bjerregaard, kommunikationsrådgiver ved Midt- og Vestsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Politiet skal efterforske sagen for at komme frem til, hvad der virkelig er sket, men de har ved selvsyn kunnet konstatere, at der i hvert fald er blevet affyret skud, og at mandens bil er blevet ramt.

- Vi har haft afspærret motorvejen og gennemsøgt den, men vi har ikke umiddelbart fundet nogen spor, der kan være brugbare i den anledning. Så nu må vi se, om der er nogle brugbare spor på eller i offerets bil, som vi har taget ind til teknisk undersøgelse, siger Martin Bjerregaard.

Kammerat anmeldte skyderi

Han fortæller, at bilisten er stærkt chokeret, og at politiet derfor ikke på nuværende tidspunkt har noget signalement af de andre involverede biler.

Efter skyderiet var det ikke bilisten, hvis bil den blev ramt, der selv anmeldte episoden til politiet.

- Bilisten rammer til en kammerat, som så kommer ud til stedet, og så er det kammeraten, der slår alarm, siger han.

Politiet har foreløbig ikke hørt fra andre vidner, så de efterspørger derfor henvendelser fra andre, der måtte have befundet sig på stedet.

- Så vil vi gerne høre fra folk, der måtte have set eller hørt noget på Holbækmotorvejen mellem klokken halv tolv og tolv i østgående retning mellem Ringstedvej- og Køgevejsafkørslerne. Godt nok er der vejbelysning, men alt andet lige, hvis der er skudafgivelse fra en bil til en anden og måske også tilbage igen, så må der have været nogle mundingsglimt fra skydevåben, som måske ville have været synlige for de bilister, der har kørt derude, lyder det fra Martin Bjerregaard.

Indgår i samlet billede

Skyderiet på motorvejen kommer i kølvandet på en stribe andre skyderiet i København og den københavnske vestegn.

- Overordnet set indgår denne hændelse i det samlede billede af de skyderier, der har været her i det storkøbenhavnske område, og som nu tilsyneladende også omfatter Holbækmotorvejen her ved Roskilde, siger Martin Bjerregaard.

Midt- og Vestsjællands Politi skal senere sammenholde oplysningerne fra skyderiet med de oplysninger, de øvrige københavnske politikredse har, for at se om det kan bidrage til at give et klart billede af hændelserne.

Har du oplysninger i sagen kan du kontakte Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 114.