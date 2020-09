Biljagt endte brat

To personer er blevet anholdt efter biljagten

En biljagt, der startede i Værløse i Nordsjælland, endt brat hos Københavns Vestegns Politi, da gerningsmændene påkørte en bom på en blind vej i Glostrup.

Det fortæller vagtchef Claus Stoltenberg til Ekstra Bladet tidligt søndag morgen.

- Vi eftersætter en hvid Peugout varebil. Til at starte med er det en hundepatrulje, der sætter efter dem. Varebilen var stjålet, så det var godt, at vi fik dem stoppet, da det var oplagt, at de ville begå indbrud, siger han.

Mellem tre og fem person flygtede fra den forulykkede varebil. Politiet fik fanget to af dem.

Ved kollisionen med bommen kom ingen til skade. Vagtchefen beretter om, at der var minimum 50 meter mellem politibil og varebil, da gerningsmændene kørte galt.

- Vores patrulje var meget opmærksom på at holde afstand til dem, så de ikke kørte over evne, siger han.