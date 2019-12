Biljagt endte galt: Ramte et træ

Nordsjællands Politi satte natten til lørdag efter en Audi, men føreren endte med at bringe sig selv til standsning, da han ramte et træ

Kort efter klokken 1 natten til lørdag var Nordsjællands Politi involveret i en hæsblæsende biljagt, som også havde en dramatisk afslutning.

En 53-årig mand i en Audi valgte nemlig at forsøge at stikke af fra politiet, men de fik efter mange kilometer fat på ham, da han sluttede jagten af med at ramme et træ.

- Vi har haft en eftersættelse efter en Audi, som patruljen får øje på.

- Det startede faktisk i Helsingør, og så kører man mod Hillerød, men drejer mod Hornbæk og så tilbage mod Helsingør, fortæller vagtchef Jakob Tofte ved Nordsjællands Politi.

Manden bragte altså sig selv til standsning, da han ramte et træ, men han kom ikke noget til i sammenstødet.

Politiet vil ikke komme nærmere ind på, hvor hurtigt manden kørte under biljagten, men det var i hvert fald ikke inden for fartgrænsen.

- Man kører i hvert fald markant hurtigere, end det er tilladt. Han var i den forbindelse også ved at påkøre en cyklist, men der er ikke nogen, der er kommet noget til, fortæller vagtchefen.

Den 53-årige mand var desuden påvirket af alkohol under jagten.

- Udåndingsprøven viste over det tilladte, og så bliver han derudover sigtet for at forvolde fare med andre, siger Jakob Tofte.