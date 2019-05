Biljagt endte galt: To personer kørt på hospitalet

Fredag aften er to mænd bragt til hospitalet efter end biljagt på Amager i København.

Omkring klokken 18 satte politiet efter to mænd i en bil, der havde valgt at tage flugten i stedet for at følge betjentenes anvisninger. De to mænd nåede dog ikke langt væk, før føreren forulykkede og endte inde i en have ved en villa.

Derefter blev begge mænd anholdt på stedet.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi Jesper Frandsen til Ekstra Bladet.

- Vi har været på Amager, hvor vi har forsøgt at stoppe en bil, som stak af fra os. Føreren mister hurtigt herredømmet over bilen og kører ind i et vejskilt. Begge personer er kørt væk i ambulance, siger han.

- Jeg kender endnu ikke deres tilstand, uddyber vagtchefen.

Der har også været en tredje bil involveret i i uheldet, fortæller Jesper Frandsen.

- Men jeg kender ikke til de faktiske forhold endnu.

