Biljagt i park: Derfor skød motorcykelbetjent

Formiddagsfreden blev på dramatisk vis afbrudt, da en biljagt i Valbyparken i København søndag endte med, at en motorcykelbetjent affyrede sit tjenestevåben mod en sort seat.

Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Biljagten startede, da motorcykelbetjenten forsøgte at standse en bilist, som tilsyneladende ikke ønskede at tale med politiet. I stedet flygtede han ad Vigerslevvej og ind i parken.

Farlig situation

– Her sker der det, at bilisten for at slippe væk kører direkte imod betjenten og det skaber en farlig situation, siger den centrale efterforskningsleder Søren Lauritsen til Ekstra Bladet.

Det er i denne situation, hvor betjenten er ved at blive kørt ned, at han trækker sit våben.

Efterforskningslederen vil ikke oplyse hvor mange skud, der er blevet affyret, udover at der er tale om flere.

Foto: Kenneth Meyer

Et af skuddene gik gennem forruden i passagersiden på flugtbilen, som til sidst kørte ind i en parkeret bil med hænger. Her blev airbaggen aktiveret, og bilisten blev anholdt helt fredsommeligt.

Biljagt i Valbyparken: Flugtbil ramt af skud i forruden

Hundepatruljer

Efterfølgende var politiet dagen igennem til stede i parken med både hundepatruljer og teknikere, og Parkstien blev spærret af.

Foto: Kenneth Meyer

Manden i flugtbilen er indtil videre sigtet efter straffelovens paragraf 119 om vold og trusler mod tjenestemand i funktion. Der kan dog komme flere sigtelser til, siger Søren Lauritsen.

Hvorfor motorcykelbetjenten i første omgang interesserede sig for bilisten er pt. uvist.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) er underrettet.