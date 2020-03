Biljagt i Valbyparken: Flugtbil ramt af skud i forruden

Politiet har afgivet skud i forbindelse med eftersættelse af et køretøj i Valbyparken. Det bekræfter Københavns Politi over for Ekstra Bladet.

- Klokken 10:25 får vi en anmeldelse om, at en af vores motorcykelbetjente eftersætter et køretøj, siger vagtchef Jess Voldager.

Manden i bilen forsøgte at flygte fra politiet og kørte ind i Valbyparken. Her stoppede biljagten brat, da manden kørte ind i en parkeret bil med hænger. Han er anholdt og taget med til afhøring.

Ekstra Bladets fotograf er til stede i parken og har taget billeder, hvor man kan se, huller i forruden af bilen.

- Jeg kan bekræfte, at der er tale om et skudhul. Vi er ved at undersøge, om der er blevet skudt flere gange, siger politiets centrale efterforskningsleder Kenneth Jensen, som også er på stedet.

Foto: Kenneth Meyer

Efterforskningslederen kan ikke sige, hvorfor motorcykelbetjenten valgte at affyre sit tjenestevåben, men ingen er blevet ramt, lyder det. Hverken den sigtede eller betjenten er blevet afhørt endnu.

Blodet på airbaggen skyldes formentlig sammenstødet mellem den og føreren i selve udløsningen.

Politiet er til stede i Valbyparken med fem-seks politibiler. Parkstien er afspærret, og området afsøges med hunde, fortæller Ekstra Bladets fotograf, som er på stedet. Kort før klokken 13 kom også teknikerne til stedet.

Hvorfor motorcykelbetjenten i første omgang interesserede sig for bilisten er pt. uvist.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) er underrettet.