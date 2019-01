Biljagt med 180 km/t.: Fartbøller stoppet af søm-måtte og politihund

Med op til 180 km/t. forsøgte tre mandlige biltyve i nat at ryste flere af politiets patruljevogne af sig på en landevej syd for Holstebro.

Det oplyser Peter Toldstrup, vagtchef i Midt- og Vestjyllands Politi.

- De forsøgte at ryste kollegerne af ved at tage alle mulige smutveje. På et tidspunkt tømte de pulverslukkere ud af køretøjets vinduer for at blænde forfølgerne, siger vagtchefen.

Hund nedlagde den ene

Køretøjet var en varevogn af mærket Honda. Den var meldt stjålet i Herning, og politiet optog forfølgelsen over midnat i retning mod hovedvej 18 og byen Aulum efter at have tjekket bilens nummerplade.

Det lykkedes i tide politiet at lægge en søm-måtte ud på landevejen, og den forhindring formåede biltyvene ikke at overvinde.

- Men efter at være stoppet stak de af til fods. En politihund var ikke længe om at nedlægge den ene, og lidt efter havde vi også fat i de to andre, siger Peter Tholstrup.

De tre mænd på 19, 28 og 35 år er nu i politiets varetægt. De har alle tidligere været i ordensmagtens søgelys.