Biljagt på motorvej: Bilist endte i grøften

Bilisten snittede to politivogne i forbifarten, inden han kørte galt

En biljagt har udspillet sig på motorvejen E20 omkring Bramming søndag eftermiddag. Det endte i et solouheld.

Den mandlige bilist slingrede en hel del på motorvejen, og politiet ville derfor gerne standse ham og tale med ham. Bilisten valgte i stedet for at sænke farten at sætte farten op.

- Man havde mistanke om, at der var noget galt, og så stak manden af, lyder det fra Bjørn Pedersen, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det skete fra klokken 15.37, hvor bilisten trykkede på speederen omkring Vejdrup ved Bramming i østgående retning. Han kørte ad motorvejen ved Brørup, hvor han vendte om og forsøgte at flygte i vestgående retning.

- I vestgående retning påkører han begge patruljevogne. Men han fortsætter på motorvejen, mister herredømmet over bilen og kører i grøften, siger vagtchefen.

Der var både brandvæsen og ambulance tilkaldt til stedet.

- Bilen vælter rundt på taget, og der kommer noget røg fra den. Han blev trukket ud ad bilen og er i god behold.

- Han bliver så anholdt. Der er noget, vi lige skal tale med ham om. Men det vigtigste er, at vi skal tjekke, at han ikke er kommet noget til, siger vagtchefen.

Der er ikke sket nogen alvorlig personskade.