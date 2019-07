Biljagt: Påkørte mand på fortov med vilje

Østjyllands Politi efterlyser vidner, som kan kaste lys over en grov påkørsel af en person, der søndag aften kom gående på et fortov på Janesvej i Aarhus.

- Vi mener, at føreren af bilen bevidst har påkørt personen, oplyser pressemedarbejder ved Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til Ekstra Bladet.

Ifølge politiet jagtede hele to biler en 27-årig og en 35-årig mand. Begge kom gående på fortovet.

- Den ene bil ramte den 35-årige mand, som dog kun kom lettere til skade. Efterfølgende lykkedes det os at pågribe to 19-årige mænd, som nu sigtes for at have forvoldt nærliggende fare for liv og førlighed. De to anholdte er fra den ene bil. Vi vil gerne have fat i personerne fra den anden bil, som forsvandt fra stedet, siger Jakob Christiansen.

Konflikt mellem parterne

Politiet mener, at påkørslen skyldes en intern konflikt mellem parterne.

- Det er dog ikke vores indtryk, at det her er banderelateret, siger pressemedarbejderen, som ikke må oplyse, om de involverede har indvandrer-baggrund.

Politiet vil gerne have oplysninger fra vidner, som har set påkørslen på Janesvej eller som har oplysninger i sagen.