Billeder af ofre udsat for grov afpresning bliver spredt via Google

De seneste dage har DR fortalt, hvordan mindst 145 ofre – hovedsageligt fra USA og Storbritannien – er blevet afpresset på nettet til at filme, at de gjorde ydmygende eller smertefulde ting ved sig selv. Et fænomen, der bliver kaldt hurtcore.

Materialet med ofrene er hidtil blevet delt og solgt i mapper i lukkede fora på internettet. Men DR's research viser, at materialet ikke længere kun lever i mørke afkroge af internettet.

Billeder og screenshots af videoer af afpresningen har nu spredt sig til flere hjemmesider og kan med simple søgninger findes frem på Google, som alle har adgang til.

Med hjælp fra blandt andet Red Barnet har DR kortlagt, at billeder af 14 ud af de 145 ofre let kan søges frem via Googles søgemaskine.

- Google er jo med til at promovere de her billeder, og det er jo rigtig problematisk, at en god søgemaksine som Google er med til at dele overgrebsmateriale, siger Kuno Sørensen, der er psykolog hos Red Barnet og arbejder med at hjælpe ofre for seksuelle overgreb på nettet.

Både Red Barnet og Rigspolitiet vurderer, at der er mindst ét barn under 18 år i det krænkende afpresningsmateriale, der kan søges frem på Google.

I materialet er der billeder af en pige, der bliver afpresset til at begå seksuelt overgreb på sin lillebror.

- Google er med til helt konkret at formidle og sprede ulovligt materiale. Det er meget problematisk, at Google faktisk er med til at understøtte seksuelle overgreb på børn og unge, siger Kuno Sørensen fra Red Barnet.

DR gjorde for to uger siden Google opmærksom på, at der lå billeder fra en video med det mindreårige søskendepar på deres søgemaskine, uden at det blev fjernet. Men i går oplyste Google til DR, at virksomheden nu har fjernet billederne med søskendeparret fra søgemaskinen.

- Billederne var frygtelige beviser på frygtelige gerninger. Vi har alle samme interesse i, at de forsvinder. De hører ikke hjemme på Google, siger Christine Sørensen, politisk chef for Google i Danmark.

13 andre ofre kan ifølge DR's kilder fortsat søges frem på Google. Flere af ofrene er blevet delt på hjemmesider i mapper under deres rigtige navne.

I nogle tilfælde dukker billeder af den ydmygende afpresning også op på Google, hvis man søger på ofrenes navne.

Googles politiske direktør i Danmark, Christine Sørensen, siger til DR, at Google afventer, at andre forholder sig til, hvorvidt materialet med de 13 ofre er ulovligt.

- Det er sager, som vi ser på med stor alvor. Og så snart Red Barnet og politiet har bedømt, at materialet er ulovligt, kan vi fjerne det. Derfor opfordrer vi folk til at bruge de kanaler mest muligt, siger Christine Sørensen og henviser til Red Barnets side Anmeld Det, hvor man kan anmelde seksuelt overgrebsmateriale.

Christine Sørensen afviser, at Google vil fjerne materialet med de 13 ofre af egen drift af fare for at fjerne materiale, der ikke er ulovligt.

- Spørgsmålet er, hvordan man griber det bedst an, så man ikke begynder at censurere internettet på må og få, siger hun.

Google gør brug af en algoritme til at vurdere, hvilke hjemmesider der er mest relevante at foreslå brugere, når brugerne skriver søgeord på Google.

DR's research viser, at algoritmen virker på den måde, at har man først set materiale med et offer, viser søgemaskinen noget lignende. I flere tilfælde dukker der forslag op med et andet offer, der er udsat for afpresning.

- Google understøtter, at når først der ligger noget, de har fået i deres søgemaskine, så finder de noget, der tilsvarer det. På den måde kan de komme til at samle ret meget materiale af unge kvinder og teenagere, som har været udsat for tilsvarende seksuelle overgreb og afpresninger, siger Kuno Sørensen fra Red Barnet.

I en tråd på et internetforum, hvor materialet er blevet delt, diskuterer flere brugere, hvordan de kan ødelægge kvinder og piger mest muligt. Og her kommer ordet SEO frem. SEO står for søgemaskineoptimering.

Brugerne diskuterer, hvordan de kan manipulere med søgeresultaterne og Googles algoritme, så pigernes og kvindernes billeder og navne når så højt op på Google som overhovedet muligt.

Hos Google erkender politisk chef i Danmark, Christine Sørensen, at brugere udnytter Googles algoritme:

- Vi ser, at der er enorm stor interesse fra mange sider om at komme op i toppen på Google og om at kuppe og misbruge algoritmen. For os er det et våbenkapløb mod metoder for at snyde os. For os gælder det hele tiden om at være flere skridt foran dem, der vil snyde vores algoritme.