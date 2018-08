Billedet alle taler om: - Jeg så vejen kollapse

- Jeg så vejen kollapse med alle bilerne, jeg havde foran mig på det tidspunkt.

Sådan sagde føreren af den verdenskendte grønne lastbil, der stoppede bare få meter fra den nedstyrtede brosektion i Genova, som det første, da han kom i sikkerhed.

Det var redningsarbejdere på stedet, der modtog beskeden fra chaufføren, der akkurat nåede at bremse lastbilen ned, før han kravlede ud af førerhuset og tog benene på nakken, fortæller de nu til italienske medier.

Han er uskadt, men er til gengæld rystet over oplevelsen, har Giovanni D'Alessandro, direktør for Basko-supermarkedskæden, som chaufføren leverede mad til, skrevet i et opslag på Facebook.

Fotos: AP/Ritzau Scanpix. Collage: Mikkel Cramon

Grundet chokket er det altså også kun redningsarbejdernes gengivelse af chaufførens første ord efter ulykken, der er kommet frem i pressen. Chaufføren er kendt som FL og er ifølge Giovanni D'Alessandro en 37-årig familiefar.

Mange omkomne

Dødstallene har været stigende, siden broen tirsdag formiddag kollapsede, og onsdag aften har mindst 39 mennesker mistet livet, heraf tre børn, mens 16 personer er indlagt på hospitalet, skriver BBC. I alt 40 biler blev suget ned i det gabende hul, og redningsfolkene har arbejdet uden pause siden kollapset og leder stadig efter overlevende i murbrokkerne.

Her kollapser broen i Genova

Omkring 440 personer er evakueret fra området, da broen krydser både et industriområde og beboelse.

'Jeg takker gud'

En af de overlevende, der har været i stand til at tale med pressen, er 33-årige Davide Capello, der er tidligere målmand i Serie A-klubben Cagliari.

Han nåede i modsætning til FL ikke at bremse, men endte med at blive suget ned med den pulvariserede beton.

- Jeg kom kørende på broen, og på et tidspunkt så jeg vejen kollapse for øjnene af mig, og så fløj jeg 30 meter ned gennem murbrokkerne med bilen. Jeg var overbevist om, at det ville gå galt, men jeg takker Gud for, at jeg overlevede, så jeg kan fortælle historien, sagde Capello fra hospitalssengen og fortsatte:

- Jeg ved ikke, hvorfor min bil ikke blev knust, men det virkede som scener fra en film. Det var helt apokalyptisk. Det er utænkeligt, at sådan noget kan ske på en af ​​de travleste veje i Italien, lød det til den italienske tv-station Channel Sky TG24.

Davide Capello formåede på mirakuløs vis selv at kravle ud af sin bil og kontaktede herefter sin familie.

Broen blev opført i 1967 og har siden opførelsen været en del af den trafikale hovednerve fra Frankrig ned gennem den italienske riviera.

Redningsfolk har siden ulykken ledt efter overlevende i ruinerne, dog mest forgæves. Video/redigering: AP/Italiensk politi/Mikkel Cramon

Direktør bør gå

Kollapset har derfor, ikke overraskende, chokeret den italienske befolkning dybt, og den italienske transportminister, Danilo Toninelli, var da også skarp i sin kritik af Autostrade per L'Italia, der står for at føre tilsyn med de italienske motorveje: Direktøren bør gå af.

Autostrade per L'Italia her imidlertid afvist ikke at have levet op til deres juridiske forpligtelser, da de ifølge eget udsagn har ført kontrol med broen hvert kvartal.