Bilsælger narrede sig til luksusbil

Det kræver en stor pung at køre rundt i en Tesla eller en Audi RS7, men ikke for en bilsælger fra Vestjylland.

Onsdag er den 28-årige mand idømt et års fængsel for særlig groft bedrageri og dokumentfalsk, da han på snedig vis snød sig til en lækker Audi.

Det skriver Dagbladet Holsterbro Struer.

I november 2015 købte han en Tesla hos Beka Auto A/S i Sønderborg, og alt var i orden. Men senere fandt sælgeren ud af, at bilen var købt ved hjælp af forfalskede lønsedler, årsopgørelser og kørekort.

Derfor så sælgeren aldrig sine penge, mens gerningsmanden kørte til Tyskland og byttede sin nyerhvervede Tesla til en Audi RS7.

Onsdag fandt Retten i Sønderborg ham skyldig og dommeren idømte ham et års fængse. De første tre måneder skal afsones i fængslet, mens de ni måneder blev gjort betinget med en prøvetid på et år.

- Jeg skyldte penge i forbindelse med opstart af et firma. Jeg følte mig presset til at gøre det her for at skaffe nogle penge, forklarede manden i retten ifølge Dagbladet Holsterbro Struer.

Hvad der skal ske med bilen, er fortsat uklart, men efter en juridisk vurdering er det besluttet ikke at konfiskere bilen.