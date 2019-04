Biltyve stak Ryan ned: Så kom fremmed til undsætning

En stille søndag udviklede sig pludselig dramatisk for engelske Ryan Walsh, da han 7. april blev knivstukket flere gange under i fejlslagent forsøg på at stjæle hans bil i den engelske by Coventry, skriver Coventry Live.

- Jeg var netop blevet færdig med en løbetur og var ved at tage min taske ud af bilen, da jeg i refleksionen så en knallert bag mig, fortæller 24-årige Ryan Walsh.

På knallerten var der to mænd, hvoraf den ene gik direkte mod Ryan og forlangte at få nøglerne til bilen. Det ville Ryan dog ikke være med til, og derfor endte det i håndgemæng mellem ham og røveren.

- Han havde en kniv, så jeg kunne ikke komme for tæt på. Jeg ramte ham et par gange med min vandflaske og fik et par slag ind.

- Jeg fik ham ned at ligge, og der må han have stukket mig, vurderer Ryan Walsh.

Mens Walsh og røveren tumlede rundt på jorden, kom der hjælp fra uventet side. En forbipasserende i en blå Subaru stoppede nemlig op og blandede sig, hvilket sendte de to gerningsmænd på flugt uden hverken bil eller bilnøgler. Se overvågningsoptagelser af det fejlslagne røveri over artiklen.

Ryan Walsh blev efterfølgende behandlet for de stiksår, som han fik i armen under tumulten med den ene gerningsmand. Skaden er ifølge politiet ikke alvorlig, men den har betydet, at den 24-årige bilejer aldrig fik navnet på den ukendte mand, der hjalp ham.

- Vi bliver nødt til at finde ham, så jeg kan købe ham en øl, lyder det fra Ryan Walsh.