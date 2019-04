Birgitte havnede midt i drabs-panik: - Han virker helt oppe at køre

En af drabsofrets venner flåede Birgittes bildør op for at få hendes bil til at køre skudoffer væk

En mand løb panisk i siksak på tværs af vejen og forsøgte at standse personbiler på Rungsted Strandvej lørdag omkring klokken 18.

Da han nåede Birgitte Brogaards sølvgrå bil, flåede han døren op.

- Giv mig din bil. Der er en, der lige er død. Vi skal have ham på hospitalet, råbte han og rev også bagdøren op, så hendes hunde hoppede ud.

På det tidspunkt anede Birgitte Brogaard ikke, at en mand var blevet skudt og dræbt, og fire andre var hårdt kvæstet i noget, politiet mener, er et bandeopgør. Den afdøde var 20 år, mens de sårede er i alderen 20-27 år ifølge Nordsjællands Politi.

Der skal ske fremstillinger i grundlovsforhør senere i dag.

Birgitte Brogaard er chokeret, efter hun og en veninde pludselig havnede midt på et gerningssted. Privatfoto

- Han virker helt oppe at køre. Han er indvandrer og virker som sådan en bandetype. Og jeg har set så mange film og serier, at jeg straks tror, at han vil tage pistol op og true os, fordi han vil have min bil, siger hun.

Hun hørte ikke selve skyderiet, men det er sket omkring klokken 18.03, og hun kan se på sin telefon, at hun ringer til 112 klokken 18.04.

En mand i en familiebil, der holdt længere fremme, vendte om og holdt ind og sagde, at hun ikke skulle give ham sin bil.

Derefter løb den opkørte mand tilbage, og hun fik samlet sine hunde sammen og kørte lidt væk.

Politiet var massivt til stede i området efter skyderiet. Foto: Kenneth Meyer

Birgitte Brogaard fortalte politiet, at hun ikke havde set selve skyderiet, men at de var blevet opsøgt af en af dem bagefter. Derfor sagde politiet, at de skulle blive der, så de kunne blive afhørt.

- Vi holdt der næsten en times tid og kunne se, at de kom med hunde og skudsikre veste med pistoler. Og senere kom der også vrede pårørende, der gik ind under afspærringen ind på gerningsstedet. Vi følte os ikke rigtig trygge ved at sidde der, hvis der nu skulle ske mere, siger hun.

Mens de holdt der, gik alvoren virkelig op for dem.

- Vi holdt, så vi tydeligt kunne se to mennesker på jorden, og der gik folk deroppe, der råbte og skreg, og der var også nogle, der græd, siger hun og fortæller, at de ikke havde hørt selve skuddene.

- Vi kørte lige ind i alt det, der skete. Vi kom få sekunder efter, at skuddene var blevet afgivet, og de lige var begyndt at hoppe ud af bilerne, siger hun.

- Vi troede først, at det var et færdselsuheld, fordi vi kunne se længere henne, at der var to biler, der var kørt sammen, siger den unge kvinde, der har haft en nat med mange tanker.

- Jeg har virkelig været chokeret. Det er ikke lige, hvad man regner med, når man lige er kommet hjem fra ferie i Egypten for at arbejde med gadehunde, siger Birgitte Brogaard.

Hun og veninden var bare ude og køre en hyggetur for at se Carsten og Janni Rees hus og ende turen ved Bernstorff Slot for at gå med hundene.

Lige inden de kom hen til gerningsstedet, havde de lagt mærke til to sorte og en hvid varevogn, hvor der stod en masse indvandrere rundt om iført de samme slags mørkegrå trøjer. Det er dog uvist, om de har noget med sagen at gøre.

14 mænd i alderen 20-32 år er anholdt efter skyderiet. Deres forbindelse til skyderiet er dog endnu uvis, og det er politiet i færd med at undersøge.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger vil der dog ske fremstillinger i sagen i løbet af søndag.

Tilfældigt café-møde førte til skud

Det var ifølge Ekstra Bladets oplysninger et tilfældigt møde mellem to rivaliserende bandegrupperinger på en café ud til vandet i Rungsted i Nordsjælland, som førte til det skyderi, der lørdag aften kostede en ung mand livet og sårede fire på Rungsted Strandvej.

Håndgemæng

Mødet mellem de to grupperinger førte ifølge Ekstra Bladets oplysninger i første omgang til håndgemæng. På et tidspunkt blev der hentet våben, og der blev siden afgivet skud.

De to grupperinger er ifølge Ekstra Bladets oplysninger fra henholdsvis Nivå og Kokkedal.

Begge har tidligere været del af den nu forbudte bande Loyal To Familia (LTF), men skikkelser fra Kokkedal-grupperingen valgte på et tidspunkt at søge over til rockerklubben Hell's Angels.