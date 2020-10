Bistandsadvokat: Vigtigt at blive anerkendt

Helle Hald har stor erfaring som bistandsadvokat for voldtægtsofre, og hun ved derfor, hvor vigtigt det er, at ofrene føler sig hørt og taget alvorligt, når de vælger at fortælle deres historie.

Derfor undrer det hende ikke, at Laura føler gymnasiets løsningsforslag som et slag i ansigtet, da hun havde fortalt sine lærere på en studietur, at hun var blevet forsøgt voldtaget af en medstuderende.

Sagen er meldt til politiet.

Laura har delt en optagelse af samtalen med blandt andet rektor med Ekstra Bladet, hvor rektor siger: ’Vi ville jo gerne have, at I begge to skulle kunne vende tilbage til skolen på mandag og ved hjælp af eventuelt en samtale med en psykolog få snakket den her episode igennem, som jo har været rigtig traumatisk for jer begge to’.

En håndtering Laura har følt krænkende. Og det forstår Helle Hald godt.

- For mig at se bærer det præg af, at man fra skolens side ikke har håndteret det med den fornødne anerkendelse af, hvad hun fortæller, at hun har været udsat for, siger Helle Hald.

Anmeldte voldtægtsforsøg på studietur Laura er næsten lige startet i klassen. På studieturen oplever hun, at klassekammeraten gentagne gange forsøger at kysse hende og ublu siger, at han gerne vil i seng med hende. I starten tager hun det som en joke, og da han inviterer hende ind til ham og nogle af de andre drenge for at spille spil, så tøver hun ikke med at sige ja. Heller ikke selvom han fortæller, at de andre lige er nede for at købe noget. - Jeg forventer da, at han kan opføre sig ordentligt. Jeg var jo ikke bange for ham, indtil det skete, siger Laura. Men hun oplever, at han begynder at gøre tilnærmelser og rage på hende, og hun siger, at hun vil gå. - Og så skubber han mig ud på toilettet og lukker døren efter os og begynder at mase mig op mod endevæggen og hiver min kjole op, lyder hendes forklaring. Herefter tager han ifølge Laura kvælertag på hende og siger, at hun skal udføre forskellige seksuelle ting. Først da to af de andre drenge, der bor på værelset, kommer tilbage, kan hun løbe ud af værelset og ind til pigerne. Her bryder hun efter et stykke tid sammen i gråd og fortæller dem, hvad hun har oplevet. Og de overtaler hende til at snakke med lærerne. Sagen er meldt til politiet. Ekstra Bladet har været i kontakt med drengens forsvarer, Jan Schneider, som ikke ønsker at kommentere sagen, eller hvordan hans klient forholder sig til anklagen. Vis mere Luk

Hun mener, at skolens første skridt i sådan en situation bør være at fritage drengen for undervisning, mens de undersøger handlemulighederne.

- Så kan det godt være, at det viser sig at være en uberettiget bortvisning. Men hvor der handles, der spildes. Jeg mener, at der er tale om en force majeure-situation, der også handler om at sende et signal. Og han dør ikke af at være sendt hjem en uge eller to.

– Hvis den her skole, som er relativt stor, tilsyneladende ikke har en politik på de her sager, så er jeg bekymret for, om det er et generelt problem, siger Laura. Foto: Anita Graversen

I forhold til pigen vil en timeout give følelsen af at blive lyttet til og anerkendt.

- Hvis skolen siger, at ’vi har brug for lige at finde ud af, hvad der er af mulige løsninger’ og ’må vi have lov at vende tilbage’, så er løsningsmodellerne også nemmere at håndtere i stedet for, at det bliver en rigtig dårlig oplevelse fra starten.

- Men hvorfor skal man tage mere hensyn til hende end til ham?

- Det er hende, der fortæller, at hun har været udsat for en krænkelse, og jeg synes ikke, at man skal sætte det sådan op, at man tager hensyn til den ene eller den anden, siger hun og fortsætter:

- Hvis der er et barn, der kommer med en stor rød kind og siger, at Emil har slået mig, så kan det godt være, at der er en grund til, at Emil har slået, men konsekvensen er alligevel, at han må gå hjem fra skole, fordi han har slået. Og så er der nogle ting, vi først kommer til bunds i senere.

Hun peger også på, at løsningen med en hurtig konfliktmægling kan ende som en dårlig oplevelse for begge parter.

- At få en 19-årig til at sige, at ’jeg hører, hvad du siger, og jeg kan godt se, at du føler dig krænket. Det var aldrig min mening’, det kan nærmest ikke lade sig gøre, siger Helle Hald og fortsætter:

- Han vil også med sine rådgivere i hånden være bange for, at der skal stå noget sted, at han har undskyldt at have overskredet hendes grænser. For han har jo ingen garanti for, at han ikke bliver meldt til politiet alligevel.