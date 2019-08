Bizar nøgen-anholdelse i trippel-drabssag

Et bizart optrin fandt tirsdag sted i den amerikanske stat Virginia, da politiet forsøgte at anholde en 19-årig mand mistænkt for at stå bag drabene på sin mor, søster og nevø samt en hund, skriver New York Post.

Den 19-årige, Matthew Bernard, havde nemlig ikke i sinde at overgive sig frivilligt, og politiet måtte derfor jagte den mistænkte rundt på gaden mens han var helt nøgen.

Meldingen gik på, at Matthew Bernard var bevæbnet og farlig, men da han løb direkte mod en betjent, valgte denne af uvisse årsager at forsvare sig med peberspray fremfor sit tjenestevåben.

Det stoppede dog ikke den 19-årige, der fortsatte med at angribe og tage kvælertag på en tilfældig mand på en parkeringsplads, indtil han blev sendt på flugt af knippelslag fra betjenten.

Den 19-årige Matthew Bernard efter anholdelsen. Politifoto.

Det lykkedes endeligt at få anholdt Matthew Bernard ved en politiafspærring, hvor en politihund og en betjent fik pacificeret den mistænkte.

Bernards søster, som han er mistænkt for at have dræbt, var gift med baseballspilleren Blake Bivens, som spiller for Minor League-holdet Montgomery Biscuits i Alabama.

Nyheden om dødsfaldene fik tirsdag holdet til at aflyse deres kamp mod Chattanooga Lookouts, og holdet beder derudover om, at man respekterer Bivens' privatliv i den svære tid.