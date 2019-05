Bizar sag: Armbrøst-affære i Tyskland var både drab og selvmord

Gennem den seneste uges tid har en makaber affære fået stor opmærksomhed. Sagen handler om to kvinder samt en mand, der alle er dræbt med skud fra en armbrøst.

Lørdag 11. maj fandt politiet tre døde, 53-årige Torsten W, 33-årige Kersten E. og 30-årige Farina C, på et værelse i et lille hotel i Passau i Bayern.

Mens Torsten og Kerstin lå hånd i hånd i sengen, lå Farina på gulvet.

Tyske medier beretter, hvordan Torsten og Kersten var skudt i hjertet, formentlig af Farina, der efterfølgende rettede våbnet imod sig selv og her gjorde en ende på sit eget liv.

Altså to drab og et selvmord. Foreløbigt er der uafklaret, præcis, hvad der ligger til grund for handlingen, men politiet vurderer, at både de to drab og selvmordet var planlagt.

Ønskede sig døde

på hotelværelset fandt politiet brev, hvori de to dræbte erklærede, at de frivilligt var gået i døden. Hvorfor, de ønskede sig døde er foreløbigt uvist.

På hotelværelset blev der først fundet to armbrøster. Senere blev der fundet yderligere en tredje armbrøst i en taske.

Hotellet i Passau, hvor personale lørdag fandt tre lig med armbrøst-pile i kroppen. Foto: Lino Mirgeler

Vurderingen er blandt andet baseret på, at der ikke har været tegn på kamp eller overraskelse, men at hele det makabre scenarie fremstår tilrettelagt.

To dage efter affæren i Passau, mandag 13. maj, fandt politiet yderligere to dræbte kvinder. Denne gang i en lejlighed i byen Wittingen i delstaten Niedersachsen.

Her er der tale om den den 35-årige lærer, Gertrud C og 19-årige Carina U. Lærerinden var kærester med Farina, der ifølge politiets opfattelse udførte de to drab før eget selvmord på hotelværelset i Passau.

Politiet har ikke frigivet oplysninger om de to sidste døde, eller hvordan de er kommet af dage, men den 19-årige er formentlig lærerindens datter.

Mens den 35-årige øjensynligt er død ved selvmord, så er den 19-årige pige blevet dræbt. Tyske medier beretter, hvordan begge var klædt i sort, da de blev fundet.

Og det forhold, at lærerinden var samlever med Farina gør, at politiet knytter de to sager sammen.

Foreløbigt intet motiv

I tyske medier spekuleres der heftigt i motivet til at de fem personer skulle dø uden, at man er kommet frem til en konklusion.

Foreløbigt tegner der sig et billede af, at 53-årige Torsten W. spiller en central rolle i den triste affære. Han drev en forretning med middelalder-memorabilia i en mindre by i delstaten Rheinland Pfalz.

Tyske Bild har snakket med venner og bekendte til de dræbte, der fortæller, hvordan den 53-årige tilsyneladende havde en voldsom magt over i hvert fald den ene af de to døde kvinder på hotelværelset.

- Han talte i korte kommandoer til dem. 'Har du gjort rent?', 'Hurtigt'. Kvindernes kropssprog var ligeledes ydmygt. De holdt sig i baggrunden og med hovedet ned. Han kommanderede med dem, fortæller ejeren af ejendommen, der huser middelalder-forretningen.

De dræbte var åbenlyst fascinerede af middelalderen og var medlemmer af en ridderforening, der blandt andet arrangerede turneringer og lignende.

Forud for de kombinerede drab og selvmord havde trioen besøgt et middelaldertræf i Østrig, hvor de angiveligt også havde købt de tre armbrøster.