Bizar sag: Bed tunge af mand under kys

En 52-årig kvinde er tiltalt for at have bidt tungen af sin ven, mens de kyssede.

Det oplyser anklagemyndigheden Macomb County i Detroit i USA ifølge CNN.

Den 52-årige Youlette Wedgeworth besøgte sin ven i hans lejlighed i Detroit. i Lejligheden blev de enige om at kysse, men ikke helt enige om, det skulle være med tungen eller ej da ulykken fandt sted 28 januar i år.

Ifølge politi og anklagemyndigheden havde den 52-årige bedt manden om ikke at putte sin tunge i munden på hende. Den henstilling fulgte han angiveligt ikke, og derfor bed hun hans tunge af, fortæller anklager Eric J. Smith til CNN.

Manglede 2,5 cm

Politiet blev tilkaldt, og da de ankom til stedet, fandt de hurtigt manden, som blødte fra munden. Det viste sig, at kvinden havde bidt omkring 2,5 cm af hans tunge af.

- I mine 27 år som anklager, er dette den første sag af denne art, jeg er stødt på, forklarer anklageren.

Heldigvis fandt politiet det manglende stykke tunge i mandens soveværelse. Herefter blev han kørt til et hospital i området. Hvordan hans tilstand er, vides umiddelbart ikke.

Youlette Wedgewood opholdt sig i lejligheden, men blev efterfølgende kørt med på politistationen, hvor hun blev varetægtsfængslet, siger anklagemyndigheden.

Den amerikanske kvinde blev tiltalt for under skærpet omstændighed at have overfaldt manden. Lovovertrædelsen kan blive straffet med op til et års fængsel og en bøde på 1000 dollars svarende til omkring 6700 danske kroner.

Hendes kaution lyder på 25000 dollars, oplyser wxyz.

Det har ifølge CNN ikke været muligt at få en kommentar fra den tiltalte kvinde.