Bizar ulykke i Norge: Mand død under slagtning

En 40-årig mand i Norge har tirsdag mistet livet under en slagtning af en gris.

Det skriver VG.

Ulykken fandt sted i Grue, der ligger 130 kilometer nord for Oslo.

Ville hjælpe nabo

Til VG fortæller indsatsleder ved politiet Sidsel Svarstad, at manden var gået over til naboen for at hjælpe med en slagtning.

- Det er en, som skulle hjælpe en nabo med slagtning af en gris, og hvor der er blevet benyttet en boltpistol. Det har været et uheld, og det efterforskes som en arbejdsulykke.

- Manden blev ramt i brystregionen af boltpistolen. Der blev forsøgt genoplivning i lang tid, men hans liv stod ikke til at redde.

De pårørende er underrettet.

Sendt til undersøgelse

Kriminalteknikere har været på stedet, mens politiet også har afhørt vidner til ulykken.

Boltpistolen er samtidig sendt til undersøgelse.

VG spurgte ligeledes indsatslederen, om man mistænker, at manden er blevet skudt med boltpistolen af naboen.

- Ingen er på nuværende tidspunkt mistænkt i sagen. Vi må tage højde for alt, men efterforsker det som en arbejdsulykke, lyder svaret.