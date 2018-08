Bizar video viser afhøring af skoleskyder: - Dræb mig

Politiet har offentliggjort videomateriale, der viser afhøringen af Nikolas Cruz, der ifølge politiet har tilstået at have skudt og dræbt 17 skoleelever

Politiet i Florida har offentliggjort flere timers videooptagelser af afhøringer af 19-årige Nicolas Cruz, der er tiltalt for at have skudt og dræbt 17 skoleelever og personale på Marjory Stoneman Douglas High School 14. februar i år.

Et uddrag af video-materialet toppen af artiklen, viser blandt andet Cruz slå sig selv i hovedet, når han er alene, ligesom han retter to fingre mod tændingen og 'trykker på aftrækkeren' efterfulgt af ordene: Dræb mig.

Cruz blev samme dag som skyderiet anholdt af politiet, efter flere vidner havde identificeret ham som gerningsmanden. Ifølge politiet har Cruz tilstået forbrydelsen.