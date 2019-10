Bizarre mord: Fire mænd dræbt mens de sov

Fire mænd blev natten til lørdag lokal tid dræbt i New York. En mand, som er mistænkt for drabene, er blevet varetægtsfængslet

Beboerne i byen New York vågnede lørdag op til en chokerende nyhed.

Natten mellem fredag og lørdag lokal tid blev fire mænd dræbt i Manhattan i New York i USA, og en femte blev alvorligt såret. Han er i kritisk tilstand.

Mændene menes at have været hjemløse.

En 24-årig mand er mistænkt for angrebene.

'En 24-årig mand, som efterforskerne tror også er hjemløs, er blevet varetægtsfængslet,' oplyser politibetjent Annette Shelton ifølge CNN.

Den femte mand, som blev angrebet, blev bragt til et hospital nær Manhatten i kritisk tilstand. Foto: Lloyd Mitchell/Reuters

Dræbt mens de sov

Efterforskerne i sagen har ifølge mediet en teori om, at angrebene begyndte, mens de fire mænd lå og sov.

Efterforskerne mener også, at de fire ofre blev dræbt ved hjælp af et metalobjekt, oplyser Annette Shelton ifølge CNN.

Blev fundet i nat

Opdagelsen af mordene begyndte omkring klokken to natten til lørdag, da et af ofrenes lig blev fundet sammen med den 49-årige mand, som var alvorligt såret, og som blev bragt til et hospital i kritisk tilstand.

De to mænd blev fundet i Chinatown-området i Manhattan.

De tre andre dræbte blev fundet senere lørdag morgen langs Broadway, to på samme sted og den sidste alene.