Bizart forsvar i voldtægtssag: Tøj gjorde 11-årig gravid

I et desperat forsøg på at klare frisag hævder 33-årig amerikaner, at han blev far til 11-årig piges baby, fordi hun rørte ved hans onani-tøj

En 11-årig amerikansk pige fødte i november sidste år en baby, som efter alt at dømme er frugten af en grum forbrydelse.

Spædbarnets far er nemlig en mand, som blev anholdt mandag og står anklaget for at have voldtaget og befrugtet den mindreårige pige i byen Niskayuna ved Albany i delstaten New York.

Det skal være sket i løbet af februar eller marts 2018, oplyser det anerkendte nyhedsmedie timesunion.dk.

Faderskabet har den 33-årige Robert Cronin påtaget sig. Sikkert påvirket af, at dna-analyser klart viser, at han er far til den nyfødte pige.

Men i et desperat forsøg på at klare frisag hævder den hidtil ustraffede it-specialist nu, at han aldrig har haft sex med eller tiltvunget sig samleje med pigens 11-årige mor i forbindelse med deres møde.

Gravid af at berøre tøj

Robert Cronin hævder noget utraditionelt, at pigen må være blevet gravid efter at have været i berøring med hans tøj. Det rapporterer Huffington Post med tv-stationen News 10 som kilde.

- Forstår du, at det vil være svært at forstå for folk, spørger tv-journalisten.

- Ja, svarer en stærkt tynget Robert Cronin under interviewet i Schenectady County Prisons besøgsværelse.

Han mener, at der er videnskabeligt grundlag for, at hans forklaring kan være rigtig, og han kritiserer politiet og anklagemyndigheden for at mangle viden om den form for undfangelse.

Robert Cronin fastholder, at pigen rørte ved tøj, som han bar, mens han masturberede.

Hjælp til mor og baby

Efterforskerne i Niskayuna Deputy Police anerkender ikke mandens forklaring, som derfor ikke har rokket ved, at han står anklaget for fuldbyrdet voldtægt af en mindreårig.

En forbrydelse som med sikkerhed vil udløse en langvarig fængselsstraf, hvis han kendes skyldig.

Robert Cronin blev onsdag afhørt af en dommer, hvorefter han blev ført tilbage til sin fængselscelle.

Den 11-årige mor og hendes nu to måneder gamle baby har det efter omstændighederne godt. De får omsorg og hjælp hos Child Protective Services.