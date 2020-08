Blæste 13 liter luft ind i fuld kammerat

Fire norske venner er blevet idømt fængselsstraffe for at have blæst hele 13 liter luft ind i kroppen på en sovende og beruset kammerat.

Under en fest stak vennerne mundstykket til en luftkompressor hen til kammeratens numse og fyrede derefter 13 liter luft ind i kroppen på ham, skriver vg.no med henvisning til Stavanger Aftenblad.

Den livsfarlige 'spøg' gav bagefter store fysiske og psykiske men for offeret.

Episoden fandt sted i efteråret 2018, hvor vennerne i den samme ungdomsorganisation deltog i festen.

Blev filmet

Overgrebet blev anmeldt til politiet, som havde forholdsvis nemt ved at opklare sagen. Episoden blev nemlig filmet.

Ifølge de norske aviser blev to af mændene idømt ubetinget fængsel i henholdsvis seks og fire måneder. Den hårdeste straf gik til manden, som fik ideen til luftangrebet.

To andre blev idømt betingede fængselsstraffe på syv måneder. En femte mand slap med en bøde på 10.000 kroner.

Bare pjat

Alle tiltalte nægtede sig skyldige i den alvorlige anklage for grov legemes-beskadigelse. De forklarede i Jæren Tingrett, at det var vanlig praksis at lave sjov med dem, som under festerne.

Den forklaring åd dommeren dog ikke, som tværtimod fandt, at offeret var forsvarsløst, fordi han sov sin brandert ud.