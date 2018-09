Blev befriet af bevæbnede mænd: Nu er han anholdt

Den 32-årige mand, der onsdag blev befriet af bevæbnede gerningsmænd, er blevet anholdt igen.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Politiet fandt via efterforskningen frem til en bil, som blev standset med hjælp fra Københavns Politi. Her blev den 23-årige fører anholdt og sigtet for at have medvirket til fangeflugten.

Politiet ransagede efterfølgende køretøjet, hvor de fandt den eftersøgte fange i bilens bagagerum. Han blev også anholdt.

Ifølge politiet skete anholdelsen uden dramatik. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger fandt anholdelsen sted på Amager. Det bekræfter Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Her ligger den efterlyste flugtfange efter at være blevet hevet ud af bagagerummet og blevet anholdt. Foto: Mikkel Johansen

De anholdte bliver torsdag formiddag fremstillet i retten i Nykøbing Falster med krav om varetægtsfængsling.

- Udover den synlige eftersøgning, vi har haft i området, har vi brugt eftermiddagen og aftenen på dels at gennemgå videoovervågning og dels at foretage afhøringer. Derudover har vi fået en del borgerhenvendelser, og det har alt sammen ført til, at vi har kunnet målrette vores efterforskning mod en persongruppe. Og sent i går aftes er vi som en udløber af den efterforskning interesseret i et køretøj, og derfor beder vi Københavns Politi om at foretage en anholdelse på vores vegne, siger Kim Kliver, politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at man i første omgang troede, der kun var én person i bilen.

- Men ved den efterfølgende ransagning finder man også en person liggende i bagagerummet, siger han.

Befrielsesaktionen fandt sted klokken 10.50 onsdag, hvor bevæbnede mænd befriede den 32-årige, mens han var i kortvarig behandling på Nykøbing Falster Sygehus.

Mændene flygtede efterfølgende mod Farø i en grå Mercedes. Bilen blev fundet parkeret og forladt på Farø, og politiet indledte derfor efterfølgende en massiv eftersøgning i området omkring Farø. Det førte blandt andet til, at politiet spærrede motorvejen for at forsøge at finde den flygtede fange og gerningsmændene bag befrielsen.

Politiet var spredt over et stort område i deres eftersøgning. Foto: Per Rasmussen

- I vores optik er det ret tilfredsstillende, at den her hurtige og offensive efterforskningsmæssige indsats hurtigt har kunnet bringe os på sporet af en gerningsmand, som har medvirket til det, som vi vil betegne som et ganske groft befrielsestiltag, siger Kim Kliver.

Foruden aftenens anholdelse, lykkedes det onsdag formiddag at anholde en 26-årig mand, som de mistænker for at være en af mændene bag fangeflugten.

Én mand er fortsat på fri fod.

- Men vi har en idé om, i hvilken retning vi skal kigge for at finde vedkommende, siger Kim Kliver.