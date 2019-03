Blev berygtet under VM: Fodboldfan dømt for vold

Martin Bryhl, der blev kendt under VM i Rusland, er netop blevet dømt for vold og overtrædelse af stadion-karantæne

Den danske fodbold-tilskuer Martin Bryhl kom på folks læber under VM i Rusland, da han stillede sig frem på TV 2 og sagde, at det var en del af gamet at kaste med ølkrus til fodboldkampe, og at han ville gøre det igen, hvis Danmark scorede mod Frankrig.

Blandt andet kasteriet med de tunge øl-glas med LED-lys i bunden kostede DBU en bøde, og Martin Bryhl blev efterfølgende tilbageholdt af russisk politi på stadion før Danmarks kamp mod Frankrig og endte med en bøde.

Torsdag var det en sag under hjemlige himmelstrøg, Martin Bryhl blev dømt for i Retten i Kolding. Dog stadig med et fodbold-islæt.

- Han fik en tillægsstraf på ti måneder, fordi han har nogle tidligere afgørelser, og de her forhold var blevet så gamle, at de skulle have været taget med under de gamle sager, siger hans forsvarer Mira Kristine Tøfting Jensen med henvisning til, at forholdene går tilbage til 2017.

Ekstra Bladet kommunikerede med Martin Bryhl, mens han var tilbageholdt af russisk politi under VM. Privatfoto

Men sagen skulle gå om, fordi den juridiske dommer blev langtidssygemeldt.

Hun gik efter otte måneders fængsel, mens anklageren gik efter 12 måneders fængsel. De har taget betænkningstid i forhold til anke.

Den inkarnerede OB-fan, der er i det danske hooliganregister og har karantæne fra alle danske stadions, blev dømt for at indfinde sig syv gange på superliga-stadions, selvom han havde karantæne og ikke må opholde sig inden for en radius af 500 meter fra fodboldstadions i Danmark mellem seks timer for og efter kampens afvikling.

Martin Bryhl blev tilbageholdt, da han indfandt sig på station til Danmarks kamp mod Frankrig, efter han på tv havde sagt, at han ville kaste med ølkrus igen, hvis Danmark scorede. Foto: Lars Poulsen

De alvorligste forhold var dog tre voldsforhold.

Han blev dømt for vold på Fredericia Banegård i Fredericia 10. august 2017 og vold på værtshuset Papegøjen i Kolding 29 december mellem klokken midnat og 00.30.

Derudover var han tiltalt for vold af særlig farlig karakter 18. september 2017 ved Jernbanecafeen i Kolding, hvor han ifølge tiltalen i forening eller efter forudgående aftale med en anden, hvis sag behandles særskilt, at have overfaldet offeret med slag og spark, idet de væltede ham omkuld og fastholdt hans arme og ben og slog ham adskillige gange med knyttet hånd og sparkede ham i hovedet og på kroppen, mens offeret lå ned.

Her fulgte retten dog Mira Kristine Tøfting Jensens påstand om, at der i stedet var tale om simpel vold.

- Det var både på grund af voldens karakter, ligesom retten fandt, at det, selvom offeret havde ligget ned, og der var tildelt spark, ikke var tilstrækkeligt til at sige, at volden havde været så farlig, at der var tale om grov vold.

Hun understreger, at ingen af voldsforholdene var fodboldrelateret.