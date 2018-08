Blev bidt af haj: Nu æder bakterie hans ben

Efter at være blevet bidt af en haj er der gået alvorlig betændelse i en amerikansk mands ben. Advarsel: Voldsomme billeder

Alt kører ikke på skinner for amerikanske Blaine Shelton.

Den 9. august blev han under en svømmetur bidt i benet af en glubsk haj. Han har ifølge Newsweek forklaret tildet lokale medie KHOU, at han så hajens halefinne, inden at den gik til angreb på ham.

En ekspert har senere forklaret, at det skulle være en tyrehaj, der forsøgte at nappe en luns kød fra Blaine Sheltons ben.

Og for at gøre ondt værre er der nu gået betændelse i de store kødsår, som den sultne haj efterlod.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan ser Blaine Sheltons hajbid ud. Foto: www.gofundme.com

Bakterien, der har angrebet Sheltons krop, er en kødædende en af slagsen, og smerterne er så voldsomme, at han dårligt nok kan gå.

Bakterien stammer fra vandet, han svømmede i, hvorfor han har en klar opfordring til andre, der har planer om at gå i vandet med sår eller rifter.

- Hvis du har en rift på din arm eller dit ben, så gå ikke i vandet.

- Og hvis du gør, så tag noget sprit med, så du kan rense såret, så snart du kommer op. Det er ikke en joke.

Samler penge ind

De ødelæggende skader som bakterien og hajen har forvoldt, har selvsagt ødelagt en stor del af Blaines liv.

Samtidig så hober hospitalsregningerne sig op i et skræmmende tempo. Derfor har han nu startet en indsamling, så han kan betale alle de dyre regninger fra hospitalet.

Lige nu har han regninger for næsten 200.000 kroner, og du kan støtte ham her.