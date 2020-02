Blev bidt, tæsket og jagtet: Dommen er faldet

Fem mænd er ved Retten i Aarhus blev idømt hårde straffe for et groft overfald på en 18-årig på en byggeplads i Brabrand

Ved Retten i Aarhus blev fem unge mænd i alderen 16 til 20 år mandag idømt hårde straffe for et groft overfald på en 18-årig mand på en byggeplads i Brabrand i august sidste år.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Jeg er meget tilfreds med, at fem af de seks tiltalte blev idømt hårde straffe, der afspejler grovheden af overfaldet, siger anklager Philip Møller.

Bidt af hund og tæsket

Den 18-årige mand blev opsøgt af en gruppe mænd, hvoraf den ene stod med en stor, kamplignende hund. Da han forsøgte at løbe væk, blev hunden sendt efter ham.

Den 18-årige mand søgte tilflugt på en byggeplads, hvor han vidste, at der var videoovervågning. Noget, som skulle vise sig at blive afgørende for sagens udfald i retten.

- Hele overfaldet blev filmet, og det er også lykkedes at genkende nogle af personerne på videoen, mens andre er blevet identificeret på anden vis, siger Philip Møller.

På byggepladsen indhentede hunden den 18-årige og bed ham i benet. Derefter blev han væltet omkuld af en af mændene, som slog ham flere gange i hovedet.

Flere af personerne i gruppen slog og sparkede den 18-årige, der til sidst mistede bevidstheden. Til sidst efterlod de ham på byggepladsen.

En medarbejder med ansvar for overvågningen så overfaldet på video og kontaktede politiet, som ankom til stedet kort efter. Den 18-årige blev kørt til behandling, og politiet fik fat i videoen, som blev brugt som bevis i retten.

'Værtshuskonflikt'

Overfor Ekstra Bladet oplyser anklager Philip Møller, at hændelsen hverken var bande- eller narkorelateret.

- Alle oplysninger i sagen peger på, at der er tale om en ret banal uoverenstemmelse. En typisk 'værtshuskonflikt', fortæller Philip Møller og oplyser, at den forurettede og en af gerningsmændene mødte hinanden på et diskotek.

- Jeg siger nok ikke for meget, hvis jeg siger, at den ene har følt sig provokeret over den andens opførsel på diskoteket, siger anklageren.

- Det understreger endnu tydeligere, hvor absurd hændelsen var.

Fængselsstraf

Fem af de seks tiltalte blev dømt. To mænd på 19 og 20 var ifølge politiet 'de mest toneangivende' og dem, der udførte volden. De to blev idømt henholdsvis ti måneders fængsel og et års fængsel.

De tre andre tiltalte på 16, 17 og nu 20 år blev dømt for medvirken. Den 16-årige fik en ungdomssanktion på to år, mens de resterende blev idømt otte måneders fængsel.

Den sidste tiltalte - en 20-årig mand - blev frifundet, fordi retten ikke mente, at han kunne genkendes på overvågningsvideoen.

De fem dømte har alle bedt om betænkningstid i forhold til en eventuel anke.