Blev dræbt med baseball-bat under sit eget bryllup

Natten til søndag blev den 30-årige Joseph Melgoza brutalt myrdet med baseball-bats i forbindelse med sit eget bryllup i byen Chino i Californien i USA. På dagen, der skulle have været den lykkeligste dag i hans liv, blev han angiveligt myrdet af to brødre, der havde trængt sig ind til bryllupsfesten uden at være inviterede. Kun nogle timer før sin død var Joseph Melgoza blevet gift med Esther Bustamente.

Brødrene blev dagen efter brylluppet anholdt af politiet og sigtet for mordet på Joseph Melgoza.

Det skriver flere medier heriblandt CNN

Joseph Melgozas datter Lily, der bar ringene under brylluppet, har til CNN udtalt, at det var den lykkeligste dag i hendes liv, indtil mordet blev begået.

Ifølge CNN havde hele bryllupsdagen været perfekt. Vejret var godt, og alt havde forløbet uden problemer.

Joseph Melgoza ses her med sin datter. (Foto: GoFundMe)

Joseph Melgozas bror, Andy har forklaret følgende:

- Alle var glade. Efter kirken gik vi til festlokalet for at feste. Vi spiste, vi fejrede og vi sang. Alt var perfekt, forklarer Andy.

Men lige ude foran festlokalet lurede de to brødre, 28-årige Rony Ramirez og hans 19-årige lillebror Josue. Ingen af dem var inviterede til brylluppet.

- Vi tænkte ikke så meget over det. Der var så mange mennesker til stede, som man ikke kendte. Vi gik ud fra, at der var nogle af bryllupsgæsterne, der kendte dem, fortæller den afdøde Joseph Melgozas bror, Andy, til CNN.

Det har senere vist sig, at de to brødre på ingen måde havde nogen relation til familien.

De to brødre Rony Ramirez og hans bror Josue er anholdt og sigter for mordet på Joseph Melgoza. (Foto: Chino PD)

På et tidspunkt i forbindelse med bryllupsfesten konfronterede nogle af bryllupsgæsterne dog de to brødre og bad dem om at forlade lokalet. Men senere på aftenen vendte de tilbage og sagde, at de havde glemt en mobiltelefon. Herefter udbrød et slagsmål lige udenfor festlokalet.

Det var ifølge CNN i den forbindelse, at brudgommen Joseph Melgoza blev slået ihjel med baseball-bats.

Efter slagsmålet var der ingen, der kunne finde Joseph Melgoza, fordi det var meget mørkt. Hans kone Esther Bustamente fortæller, at hun råbte og skreg for at finde frem til sin nye ægtemand. Lidt senere blev den hårdt sårede Joseph Melgoza fundet i en baggård i nærheden af festlokalet. Han blev i en ambulance kørt til Chino Valley Medical Center, hvor han senere døde.

- Da politiet ankom og satte en afspærring op, vidste jeg, at det værste var sket, siger Esther Bustamente til CNN og tilføjer, at hendes ægtemand var en meget kærlig og omsorgsfuld mand.

- Han forlod aldrig vores hjem uden at give et kram, og han sagde altid: Vi ses. Han var meget glad for sin familie og sine venner, fortæller Esther Bustamente.

På hjemmesiden GoFundMe er der oprettet en indsamling, hvor man samler penge ind til at betale for Joe Melgozas begravelse.