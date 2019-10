Blev hentet på ungdomsklub: Fundet død et kvarter efter

Tre mænd i alderen fra 20 til 25 år er nu tiltalt for et kynisk og koldblodigt drab på en kun 18-årig teenager, der blev fundet død i sneen med seks skud i kroppen.

Det brutale drab fandt sted i Stockholm-forstaden Jakobsberg 30. januar i år, og de tre tiltalte i sagen kobles alle til den kriminelle bande, der går under navnet 'Head shot-ligaen'.

Den myrdede teenager var netop fyldt 18 år, da han blev hentet foran en ungdomsklub i byen. Kun et kvarter efter blev han fundet død i sneen.

Det skriver flere medier, heriblandt Aftonbladet og mitti.se

Om aftenen 30. januar sad den 18-årige teenager i sit eget hjem og spillede computerspil. Pludselig fik han en telefonsamtale og forlod modvilligt sit hjem. Han gik ned mod ungdomsklubben i Jakobsberg centrum.

Således forklarede et familiemedlem til politiet, efter at familien havde fået beskeden om den 18-åriges død.

- Ungdomsklubben i centrum er et meget slemt sted. Alle kriminelle og folk med et dårligt rygte holder til netop der, forklarede familiemedlemmet til politiet.

Anklageren Gunnar Zetterqvist forklarer, at den 18-årige blev hentet af en bil, mens han stod foran ungdomsklubben.

- Jeg påstår, at der befandt sig tre personer i bilen. Jeg ved ikke, om de har bedt ham om at følge med i bilen, eller om de har truet ham til det. Men jeg mener, at han sætter sig ind i bilen ud fra deres initiativ, forklarer anklageren Gunnar Zetterqvist til Aftonbladet og tilføjer:

- Siden kører bilen kun nogle ganske få minutter, inden man standser på en parkeringsplads i nærheden. Jeg mener, at man herefter fører den 18-årige cirka 150 meter ind ad en sti til et område, hvor han skydes.

Beboere i området har forklaret, at de på mordtidspunktet hørte høje lyde, der mindede om fyrværkeri. Men det var altså pistolskud.

Den samme aften befandt der sig flere politi-patruljer i området på grund af to tidligere mordforsøg. Politiet fandt derfor hurtigt den 18-årige død i sneen. Han var blevet dræbt med seks skud i kroppen.

Anklager Gunnar Zetterqvist bekræfter over for Aftonbladet, at den 18-årige blev myrdet, fordi han angiveligt har sladret til politiet i forbindelse med en anden sag.

- Ja. Det er en teori, som vi arbejder med, siger Gunnar Zetterqvist.

De tre tiltalte i sagen har nægtet sig skyldige. Anklageren udelukker i øvrigt ikke, at han vil kræve livsvarigt fængsel, hvis de tre tiltalte bliver dømt i sagen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ses den sorte Audi, der kørte galt to dage efter mordet. I bilen blev der fundet tre skydevåben.(Foto: Politiet)

Audi kørte galt

To dage efter mordet kørte en stjålen Audi galt i området Märsta i Stockholm. Her blev en 25-årig og en 27-årig pågrebet og identificeret af politiet. Men kort efter dukkede en gruppe maskerede unge mænd op og tvang politiet til at slippe de to anholdte fri igen.

I bilen fandt politiet 260.000 svenske kroner i kontanter samt ammunition og tre skydevåben, to pistoler og et automatvåben. De tre våben kunne sammenlagt kobles til hele syv bande-skydninger.

I bilen blev der også fundet et tomt patronhylster, der kan kobles til mordet på den 18-årige teenager. Den 25-årige, der blev pågrebet i bilen, er en af de tre tiltalte i forbindelse med mordet på den 18-årige.

Voldsom udvikling i skyderier

Det brutale mord på den 18-årige teenager er kun et af mange drab, der har forbindelse til bande relateret kriminalitet i Sverige. Mellem januar og juli blev der ifølge SVT foretaget 182 skydninger i Sverige. Og fra januar til og med august er hele 28 mennesker blevet dræbt.

I hele 2018 var der 306 skyderier i Sverige med et samlet antal på 45 dræbte.