Blev idømt syv års fængsel sidste år: Nu er han løsladt

En 23-årig mand blev i november idømt syv år fængsel og udvisning for bestandig, men tirsdag gik dørene til Vestre Fængsel op, og han blev lukket ud i friheden.

Nalaye Barre blev ved Københavns Byret sidste år kendt skyldig i at have affyret otte skud under bandekonflikten i hovedstadsområdet i 2017.

Men det er Østre Landsret ikke enig i, og Nalaye Barre er derfor blevet frifundet.

Det fortæller Barres advokat, Michael Juul Erichsen.

- Der skulle først komme skyldkendelse mandag, men der er blevet voteret i dag, og retten er kommet frem til, at han (Barre, red.) skal frifindes. Derfor har den givet besked om, at han skulle løslades.

- Nu er han helt fri, siger forsvareren.

Nalaye Barre, der har somaliske rødder, er født og opvokset i Danmark. Han har tidligere fortalt, at han er medlem af banden Loyal To Familia (LTF).

Sagen drejer sig om otte skud, som blev affyret mod mod en sort VW Passat i Esromgade i København i august 2017. I køretøjet sad tre personer med tilknytning til den rivaliserende bande Brothas.

Ingen blev ramt, men byretten mente, at de tre Brothas-medlemmer blev udsat for livsfare i forbindelse med skudsalven.

Episoden skete i forbindelse med en bandekonflikt, og derfor voksede straffen automatisk til et højere niveau, end hvad man ellers ville se.

Da dommen først formelt afsiges mandag, har forsvareren endnu ikke set den. Juul Erichsen kan derfor ikke oplyse, om der var enighed blandt rettens medlemmer, eller hvad landsretten har lagt vægt på i sin afgørelse.

Selv forestiller forsvareren sig, at nye oplysninger om en handske, der skulle have Barres dna på sig, har været afgørende i landsretten.

- Jeg føler, at der er kommet nogle oplysninger frem om dna i handsken. Jeg mener, at man med ret stor sikkerhed kunne bevise, at den blev kastet af en anden person på gerningsstedet.

- Jeg er meget, meget tilfreds med udfaldet og mener, at det er det rigtige resultat ud fra beviserne, siger Michael Juul Erichsen.

Nalaye Barre nåede at afsone cirka halvandet års fængsel. Det søger han erstatning for, oplyser Michael Juul Erichsen.