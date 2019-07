Blev ikke taget alvorligt: Nu er 15-årig pige død

Tusindvis af demonstranter var lørdag samlet i Bukarest, efter at Rumæniens politichef blev fyret, fordi politiet ikke formåede at forhindre drabet på en 15-årig pige.

Den 15-årige pige ringede til alarmcentralen tre gange for at forsøge at fortælle, at hun var blevet bortført og give ledetråde til, hvor hun befandt sig.

Kritikere hævder, at politiet ikke tog sagen alvorligt og endeligt reagerede for sent til at kunne hjælpe teenageren, der er identificeret som Alexandra.

Lørdag råbte demonstranterne slagord mod et 'inkompetent' politi og krævede, at regeringen går af. Samtidig lagde de blomster og stearinlys ved et spontant mindested for pigen uden for Rumæniens indenrigsministerium.

Tusindvis af demonstranter på gaden i Bukarest lørdag. Foto: Daniel Mihailescu / AFP / Ritzau Scanpix

Nægter sig skyldig

Tidligere lørdag oplyste anklagemyndigheden, at en 65-årig mand er i politiets varetægt.

Det sker, efter at efterforskere ransagede mandens hus og have og fandt jordiske rester og smykker tilhørende pigen.

Den mistænkte hævder, at han er uskyldig og aldrig har mødt pigen. Dog har han ikke været i stand til at forklare, hvorfor hun har brugt hans telefon, oplyser hans advokat.

Indenrigsminister Nicolae Moga oplyste fredag, at han havde fyret Rumæniens politichef, Ioan Buda. Ifølge ministeren var der nødt til at blive taget 'drastiske midler i brug' i en sag, der har vakt ramaskrig i landet.

Den 15-årige pige blev ifølge politiet bortført onsdag, da hun forsøgte at blaffe hjem til Dobrosloveni i det sydlige Rumænien.

Der er blevet tændt lys foran det rumænske indenrigsministerium for den 15-årige pige. Foto: Daniel Mihailescu / AFP / Ritzau Scanpix

Ringede tre gange

Torsdag morgen lykkedes det hende at ringe til alarmcentralen på nummer 112 tre gange og give ledetråde til politiet om, hvor hun blev holdt fanget af den chauffør, der havde samlet hende op.

Pigen havde råbt 'han kommer, han kommer', før telefonen blev afbrudt, fortalte politichef Ioan Buda til journalister, inden han blev fyret.

Tre bygninger blev undersøgt af politibetjente, før de fandt det hus, hvor hun var blevet holdt fanget. Det skete mere end 12 timer efter opkaldene til alarmcentralen.

Politiet ansøgte derefter om en ransagningskendelse, hvilket ikke er nødvendigt i nødsituationer, og ventede til daggry med at gå ind i huset - 19 timer efter Alexandras sidste opkald.

Demonstranterne, der var samlet lørdag, beskylder den socialdemokratiske regering for at have svækket landets retssystem med kontroversielle reformer, der er blevet stærkt kritiseret af EU.

Politiet mener, at den 65-årige mistænkte også kan stå bag drabet på en anden teenagepige fra samme område. Hun blev meldt savnet af sine forældre for tre måneder siden.