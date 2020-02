Blev jagtet med kniv over mærkevarejakke

En 25-årig mand havde sat en mærkevarejakke til salg på en side på Facebook, hvor han blev kontaktet af en mand, der var interesseret i at købe jakken. Parterne aftalte at mødes ved Magasins parkeringshus i Aarhus C.

Det skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

De to parter mødtes og havde en kort dialog om jakken, der blev vist frem for køberen. Køberen viste et skærmbillede på sin telefon, hvor det fremgik, at pengene var blevet overført. Men da den 25-årige tjekkede sin egen mobilbank kunne han ikke se, at der var gået penge ind.



Pludselig kom der en ukendt mand frem bag en gul dør. Han pegede på den 25-årige med en kniv, hvilket fik den 25-årige til at løbe væk med manden med kniven efter sig, indtil han blev jaget ud af døren til parkingshuset. Hverken manden med kniven eller køberen kom med ud

- Heldigvis er det ikke så tit vi ser at sådan handler udvikler sig til dissideret røveri, men vi oplever at folk kan blive snydt i handler mellem private, siger vagthavende hos Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Når man laver aftaler med en privat person, er det altid godt at tjekke om man får pengene inden man udleverer varen. Og tjek hvem køberen eller sælgeren er, og om andre har erfaringer med personen.

Køberen beskrives som:



Mand

Ca. 160 cm. Høj

Spinkel af bygning

Mørk i huden – muligvis af somalisk herkomst

18-23 år gammel

Havde fedtet, krøllet og mellemlangt afrohår

Var iført en mørkeblå jakke eller frakke til midt på lårerne og med lille pels som krave

Havde en barneagtig stemme.



Manden med kniven beskrives som:



Mand

Somalisk af udseende

Ca. 185 cm høj

18-24 år gammel

Almindelig til spinkel af bygning

Var iført en sort Moncler-jakke med hætten over hovedet



Østjyllands Politi hører gerne fra eventuelle vidner, der kan have set de to personer, da de ankom eller forlod stedet.