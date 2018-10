Blev nægtet øl: Her tager han livsfarlig flugt

Walisiske Craig Lee Jones klatrede op ad den 45 meter høj bro Menai Suspension Bridge i Anglesey for at slippe fra politiet. Det skete, efter han 15. september var gået amok, fordi han blev nægtet øl på en lokal pub.

Det skriver flere medier blandt andet itv.

Nu - en måned senere - er der offentliggjort video af mandens flugt.

Da den 31-årige mand nåede toppen, valgte han at blive deroppe i en time, og fik dermed North Wales politi til at stoppe trafikken, hvilket medførte kødannelse på op til to timer.

Jones stod i flere minutter på toppen af broen, hvor han foretog opkald og vinkede til folk.

31 årige Craig Lee Jones' livsfarlige brovandring varede i knap en time. Foto: North Wales Police / Skærmfoto

Græd i retten

Til sidst begyndte vovehalsen dog at kravle ned fra den høje hængebro. Da Jones nåede vejen, blev han anholdt.

Ved retten i Caernarfon Crown Court blev Craig Lee Jones - grædende - idømt otte måneders fængsel for offentlig uro, truende adfærd og at have ødelagt en ejendom, da han havde smadret en rude i døren til pubben, hvor han blev nægtet en drink.

Craig Lee Jones blev i første omgang nægtet drinken, fordi hans navn fremgik på en liste over personer, der var blevet udelukket på pubs i området.

