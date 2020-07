Blev syge af dampe på rasteplads-toiletter

Lørdag eftermiddag var politi, sundhedspersonale og redningsberedskab til stede på rastepladserne på Herning Midtjyske Motorvej ved Søby Vest og Øst, da politiet havde fået en henvendelse fra en borger, som var blevet utilpas efter et toiletbesøg på pladsen.

Borgeren oplyste, at andre personer også var blevet dårlige.

Beredskabschef ved Brand og Redning MidtVest, Kim Bjerg Wemmelund, oplyser til Ekstra Bladet, at personernes ubehag formentlig skyldes ammoniakdampe på toilettet.

- Vi har en kraftig formodning om, at det skyldes ammoniakdampe. Vi har målt nogle højere koncentrationer inde i bygningen, end hvad man bør kunne. Derfor har vi nu aflåst bygningerne, og så skal Vejdirektoratet have det undersøgt i næste uge, siger Kim Bjerg Wemmelund til Ekstra Bladet.

Det vides endnu ikke, hvad der har forårsaget ammoniakdampene.

- Det kan stamme fra nogle septiktanke, men det kan også være, at der er nogle, der har hældt noget i kloakken derude, som har skabt en kemisk reaktion. Vi ved det ikke endnu, siger Kim Bjerg Wemmelund.

Han understreger, at det som udgangspunkt ikke er farligt at have været blevet udsat for dampene, selvom det er ubehageligt, men at man naturligvis skal søge læge, hvis man bliver dårlig.

Det tilkaldte mandskab er nu færdige på stedet, og rastepladserne er ikke længere spærret af, men toiletterne kan fortsat ikke benyttes, oplyser vagthavende ved Midt- og Vestjyllands Politi, Allan Riis.