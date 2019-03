Blev tævet af betjent efter selvmordsforsøg

Den nu forhenværende amerikanske betjent Ruben McAusland kan se frem til et længere ophold i hotel gitterly, efter han onsdag blev idømt tæt på seks års fængsel, skriver ABC News.

27-årige McAusland var tiltalt for vold mod en mandlig patient på St. Joseph's Regional Hospital i New Jersey tilbage i marts 2018. Manden var indlagt efter et selvmordsforsøg, men blev overfaldet af Ruben McAusland to gange under indlæggelsen.

Første overfald skete i et fyldt venteværelse, mens manden sad i en kørestol, hvilket blev filmet af hospitalets overvågningskameraer. Ved det andet overfald slog Ruben McAusland den indlagte mand gentagne gange i ansigtet, mens hans kollega, Roger Then, filmede det. Then har erkendt sig medskyldig i det andet overfald.

Forhenværende betjent Ruben McAusland er idømt knap seks års fængsel for vold og narkohandel. Foto: Paterson Police Department.

Begge videoer blev fremlagt af den offentlige anklager som bevis i sagen mod McAusland, som udover voldssagen også blev dømt for narkohandel.

Ruben McAusland erkendte sig sidste år skyldig i handel med blandt andet kokain, heroin og cannabis, hvilket indgik som en del af dommen. Ifølge anklagerne stjal han ved flere lejligheder stofferne fra gerningsstedet mens han var i tjeneste, hvorefter han videresolgte dem.