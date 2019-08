Blev voldtaget og fødte død dreng - nu er hun sigtet for mord IGEN

For to år siden blev det dengang 19-årige voldtægtsoffer Evelyn Beatriz Hernandez Cruz fra El Salvador idømt 30 års fængsel for overlagt mord efter at have brudt landets anti-abort-love.

I februar blev hun løsladt efter 33 måneders afsoning. Men i denne uge skal hun møde i retten igen.

Foster i toilettet

I april 2016 aborterede Evelyn Beatriz Hernandez Cruz, efter at være besvimet på badeværelsesgulvet på grund af alvorlige mavesmerter.

Hun blev fundet af sin mor, der fik hende indlagt på hospitalet, uden at vide, at datteren lige havde født en dødfødt dreng. På hospitalet meldte personalet hende til politiet, fordi fosteret var blevet fundet i toilettet. Tre dage senere blev hun overført til et kvindefængsel for at afvente sin dom - sigtet for bevidst at have dræbt sit ufødte barn.

Evelyn Beatriz Hernandez Cruz har fortalt i retten, at hun blev voldtaget i 2015 under sit første år på college. Hun har hele tiden holdt fast i, at hun ikke vidste, at hun var gravid, før hun faldt om på familiens badeværelsesgulv og pludselig fødte et dødt barn. Hun havde ifølge sin forklaring haft menstruation flere gange siden voldtægten.

I forbindelse med den første retssag i 2017 gik kvinder på gaden for at demonstrere i sympati med Evelyn Hernandez. Foto: Ritzau Scanpix

Retsmedicineren vurderede ifølge The Guardian, at dødsårsagen var aspirationslungebetændelse, og fandt mekonium - den første, mørkegrønne afføring hos nyfødte - i drengens lunger og mave.

Men på trods af obduktionen blev 19-årige Evelyn Beatriz Hernandez Cruz idømt 30 års fængsel for overlagt mord.

Løsladt efter 33 måneder

I februar 2019, efter at have afsonet 33 måneder af sin dom, blev den unge kvinde løsladt efter en appeldomstol havde omstødt dommen, fordi man ikke fandt det beviseligt, at Evelyn Beatriz Hernandez Cruz - hverken bevidst eller ubevidst - havde gjort noget for at skade fosteret i sin mave.

Nu vil anklagere have den nu 21-årige kvinde for retten igen. Med samme sigtelse for overlagt mord.

- Hvorfor? Fordi i El Salvador bliver alle kvinder betragtet som andenrangsborgere, og fattige sårbare kvinder som Evelyn som tredjerangsborgere, så retssystemets tunge vægt bliver kastet efter dem uanset bevismængden, siger Paula Avila-Guillen, direktør for latinamerikanske initiativer i Women's Equality Centre i New York, til The Guardian.

I 1998 gjorde politikere i El Salvador abort ulovligt, uden offentligheden fik en stemme. Siden er flere kvinder blevet retsforfulgt for mord efter ufrivillige aborter eller dødsfødsler. Mange af kvinderne er, som Evelyn Beatriz Hernandez Cruz, fattige kvinder dømt på et spinkelt bevisgrundlag. Og flere af dem har, som hun, ikke forinden vidst, at de var gravide, skriver The Guardian.

Sagen kommer lige i kølvandet på sagen om en 27-årig kvinde fra Alabama, der blev skudt i maven og derefter sigtet for drab på sit eget barn.