Blikkenslager myrdet med 30 knivstik: Han holdt frokostpause i tre timer

Den 67-årige pensionist William Treadwell fra det sydøstlige London kan angiveligt se frem til en lang fængselsstraf på grund af et fuldstændig meningsløst mord. Det fremgår af en retssag i London, hvor den 67-årige er tiltalt for at have myrdet den 63-årige blikkenslager Gary Amer med mere end 30 knivstik.

I forbindelse med sagen er det kommet frem, at den 67-årige William Treadwell blev meget vred, fordi blikkenslageren, som han havde ansat til at ordne sit varme vand, havde holdt frokostpause i tre timer.

Det skriver flere medier, heriblandt Metro og BBC

Efter det voldsomme knivoverfald gik den 67-årige William Treadwell ned på sin lokale pub, hvorfra han ringede til politiet og indrømmede sin forbrydelse.

Anklager Timothy Cray har i forbindelse med retssagen forklaret, at Treadwell først slog blikkenslageren i hovedet bagfra med en stegepande, før han angreb ham med adskillige knivstik, mens han lå på jorden. På dagen for mordet, der fandt sted 17. august sidste år, fandt politiet to køkkenknive i kroppen på Gary Amer.

Det blev senere konstateret ved en retsmedicinsk undersøgelse, at syv af de mere end 30 knivstik havde ramt Gary Amer i hjertet.

Der falder dom i sagen 30. september.